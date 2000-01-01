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Нетаниягу высоко оценил работу израильской разведки 22.02 08:25   MIGnews.com

Нетаниягу высоко оценил работу израильской разведки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в конференции глав еврейских организаций США.

Во время своего выступления глава правительства высоко оценил работу израильской разведки, которая предотвратила теракт в Австралии.

"Израильские разведывательные службы предотвратили попытку сбить австралийский самолет. Это было бы невообразимое убийство.

Это вызвало бы огромный кризис в мировом воздушном сообщении, а это всего лишь одна из десятков атак по всему миру, которые мы предотвратили.

Я думаю, что мы должны дать высокую оценку работе израильской разведки, которая защищает не только граждан Израиля, но и граждан всего мира", - отметил Нетаниягу.

Ранее стало известно, что израильская киберразведка предотвратила теракт в Австралии.

Израильское подразделение радиоэлектронной разведки "8200" предоставило эксклюзивную разведывательную информацию властям Австралии, которая помогла предотвратить воздушную атаку террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS.
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