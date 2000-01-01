Нетаниягу высоко оценил работу израильской разведки
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в конференции глав еврейских организаций США.
Во время своего выступления глава правительства высоко оценил работу израильской разведки, которая предотвратила теракт в Австралии.
"Израильские разведывательные службы предотвратили попытку сбить австралийский самолет. Это было бы невообразимое убийство.
Это вызвало бы огромный кризис в мировом воздушном сообщении, а это всего лишь одна из десятков атак по всему миру, которые мы предотвратили.
Я думаю, что мы должны дать высокую оценку работе израильской разведки, которая защищает не только граждан Израиля, но и граждан всего мира", - отметил Нетаниягу.
Ранее стало известно, что израильская киберразведка предотвратила теракт в Австралии.
Израильское подразделение радиоэлектронной разведки "8200" предоставило эксклюзивную разведывательную информацию властям Австралии, которая помогла предотвратить воздушную атаку террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS.