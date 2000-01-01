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НДИ: Черные списки `сомнительных евреев` – абсурд22.02 08:02   MIGnews.com

НДИ: Черные списки "сомнительных евреев" – абсурд

Депутаты Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская и Одед Форер выступили против законопроекта, который инициировали главные раввины Израиля. Давид Лау и Ицхак Йосеф собираются предоставить раввинатским судам право составлять и вести "черные списки" граждан, чье еврейство покажется им сомнительным. Причем проверки по замыслу раввинов будут производиться произвольно, а в эти списки будут заноситься даже люди, которые не обращались в раввинат за подтверждением еврейства.

Юлия Малиновская потребовала от министра юстиции незамедлительно пресечь продвижение этого законопроекта, а также обратилась к председателю парламентской комиссии по внутренним делам с тербованием созвать экстренное заседание. По словам депутата, новая затея раввината напрямую направленна против репатриантов и грубо нарушает базовые права человека, а также самые основные юридические нормы.

В свою очередь, Одед Форер сказал, что никак не ожидал от главных раввинов столь абсурдной и дискриминационной инициативы

"Она наводит на мысль, что следует подать законопролет, который даст право составлять списки "сомнительных раввинов", а также заново взвесить полномочия раввината", - заявил депутат от НДИ.
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