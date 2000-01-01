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Фильбер рассказал, как Сара отбирала у него часы 22.02 06:45   MIGnews.com

Фильбер рассказал, как Сара отбирала у него часы

Второй канал израильского ТВ публикует отрывки показаний бывшего генерального директора министерства связи Шломо Фильбера, сломавшегося на следствии и согласившегося стать государственным свидетелем против Нетаниягу.

Фильбер рассказал о давнем инциденте, когда Нетаниягу был министром иностранных дел и прибыл в Италию на переговоры с Сильвио Берлускони. В конче встречи Берлускони подарил Нетаниягу дорогие часы.

Фильбер рассказал: “Моя первая работа была во время визита Биби и Сары в Италию Я был советником Нетаниягу, и сказал ему, что он не может принять часы: Вы не можете взять часы, отдайте их мне, и я сдам их на хранение. Тем вечером меня вызвали в комнату отеля, где остановился Нетаниягу. Сара орала на меня. Она сказала, что ее ничего не интересует, и чтобы я немедленно отдал ей часы. я испугался, но я сказал ей:Я не могу отдать вам часы, и их записал в качестве подарка, и они уже в дипломатической почте”.

Фильбер продолжил: “Через две недели Биби меня уволил и сказал: мне нужен кто-то более профессиональный , чем ты. До сего дня у уверен, что за этим стоит Сара. Она не простила меня с течением лет. За годы работы с Нетаниягу я осознал, что если вы не делаете то, что они говорят - вам снесут голову. И я провалился - потому что я не выполнял их приказания”.
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