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Разъяренные палестинцы закидали конгрессменов яйцами (видео) 22.02 21:54   MIGnews.com

Разъяренные палестинцы закидали конгрессменов яйцами (видео)

Десятки палестинцев атаковали делегацию из членов американского Конгресса и нью-йоркского горсовета, которые решили посетить избирательную комиссию ПА около Рамаллы в четверг, 22 февраля. Ситуация настолько накалилась, что для эвакуации конгрессменов понадобилась помощь палестинской полиции.

Демонстранты бросили в депутатов яйца и овощи, а также размахивали палестинскими флагами и транспарантами: "США – часть проблемы, а не решения" и "Иерусалим - столица Палестины", что является отсылкой на признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Другие транспаранты требовали эвакуировать поселения в Иудее и Самарии. Ну других было написано #HandsOffJerusalem – "руки прочь от Иерусалима".

Когда протестующие попытались проникнуть в здание избиркома, полицейские преградили им дорогу, но когда делегаты сами покинули здание, демонстранты начали закидывать их яйцами и овощами.

Помимо того, уже после эвакуации американцев, разъяренная толпа пыталась окружить и преследовала их микроавтобус.

В Государственном департаменте осудили протестующих.

"Соединенные Штаты категорически против применения насилия или запугивания c целью выражения политических взглядов. Это абсолютно точно является контрпродуктивым для палестинских интересов, и служит лишь для того, чтобы американцы не смогли услышать или увидеть палестинские перспективы", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
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