Исторический день: Алекс Штейн избран судьей Верховного суда
Депутат Кнессета от партии НДИ Роберт Илатов поздравил профессора Алекса Штейна с избранием в Верховный суд. По словам Илатова, это исторический день, поскольку Алекс Штейн - первый представитель русскоязычной общины, вошедший в состав высшей судебной инстанции Государства Израиль.
"Два года назад я стал первым русскоязычным представителем в Комиссии по назначению судей. И я сразу обратился к министру юстиции и главе Верховного суда, указав на то, что выходцы из стран СНГ не представлены в израильской судебной системе. Процесс, который был запущен тогда, принес свои плоды: с того момента уже несколько представителей нашей общины стали судьями. И сегодняшнее избрание Алекса Штейна показывает, что только используя политические рычаги можно отстоять законные права своей общины и разбить пресловутый стеклянный потолок", - сказал Роберт Илатов.
Депутат особо отметил, что профессор Алекс Штейн был избран благодаря своим профессиональным качествам. Его книги и статьи изучаются во многих университетах мира, и он считается одним из ведущих специалистов в своей области.