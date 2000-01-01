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23.02 07:16   MIGnews.com

Исторический день: Алекс Штейн избран судьей Верховного суда

Депутат Кнессета от партии НДИ Роберт Илатов поздравил профессора Алекса Штейна с избранием в Верховный суд. По словам Илатова, это исторический день, поскольку Алекс Штейн - первый представитель русскоязычной общины, вошедший в состав высшей судебной инстанции Государства Израиль.

"Два года назад я стал первым русскоязычным представителем в Комиссии по назначению судей. И я сразу обратился к министру юстиции и главе Верховного суда, указав на то, что выходцы из стран СНГ не представлены в израильской судебной системе. Процесс, который был запущен тогда, принес свои плоды: с того момента уже несколько представителей нашей общины стали судьями. И сегодняшнее избрание Алекса Штейна показывает, что только используя политические рычаги можно отстоять законные права своей общины и разбить пресловутый стеклянный потолок", - сказал Роберт Илатов.

Депутат особо отметил, что профессор Алекс Штейн был избран благодаря своим профессиональным качествам. Его книги и статьи изучаются во многих университетах мира, и он считается одним из ведущих специалистов в своей области.

пресс-служба партии НДИ
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