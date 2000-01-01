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Госсвидетель слил еще одного из окружения Нетаниягу 22.02 21:14   MIGnews.com

Госсвидетель слил еще одного из окружения Нетаниягу

Показания государственного свидетеля Шломо Фильбера по так называемому "делу 4000" могут привлечь внимание следователей к еще одному представителю ближайшего окружения премьер-министра Биньямина Нетаньягу – бывшему начальнику его штаба Натану Эшелю, сообщил вечером 22 февраля 10-ый канал ИТВ.

В 2012 году Эшель был вынужден уйти в отставку с должности административного директора канцелярии главы правительства на фоне скандала о его домогательствах к одной из сотрудниц канцелярии.

Никаких подробностей о том, каким именно образом Эшель может быть связан с расследованием, пока что не приводится.

Напомним, что бывший генеральный директор министерства связи Шломо Фильбер подписал с прокуратурой соглашения о том, что тот будет государственным свидетелем против Биньямина Нетаниягу в “деле 4000”. По условиям сделки ему не грозит тюремный срок.

Полиция якобы располагает доказательствами того, что Фильбер подписал с владельцем "Безек" Шаулем Эловичем и его семьей соглашение, согласно которому портал walla должен был публиковать статьи, положительно освещающие деятельность Нетаниягу.
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