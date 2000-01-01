22.02 20:59 MIGnews.com

Ахмадинежад призвал к экстренным перевыборам в Иране

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Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал немедленно провести в Исламской республике свободные президентские и парламентские перевыборы, что весьма необычно звучит из уст человека, имя стало синонимом кровавого подавления массовых протестов против его переизбрания в 2009 году."Немедленное проведение свободных президентских и парламентских выборов - разумеется, без их дирижирования Советом Хранителей и без вмешательства со стороны военных или органов безопасности, чтобы люди имели свободный выбор - настоятельная необходимость", - писал он в письме к верховному руководителю ИРИ, аятолле Али Хаменеи.Ахмадинежад также призвал реформировать судебную систему страны, назвав это необходимым шагом для продолжения политических реформ.