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Ахмадинежад призвал к экстренным перевыборам в Иране 22.02 20:59   MIGnews.com

Ахмадинежад призвал к экстренным перевыборам в Иране

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал немедленно провести в Исламской республике свободные президентские и парламентские перевыборы, что весьма необычно звучит из уст человека, имя стало синонимом кровавого подавления массовых протестов против его переизбрания в 2009 году.

"Немедленное проведение свободных президентских и парламентских выборов - разумеется, без их дирижирования Советом Хранителей и без вмешательства со стороны военных или органов безопасности, чтобы люди имели свободный выбор - настоятельная необходимость", - писал он в письме к верховному руководителю ИРИ, аятолле Али Хаменеи.

Ахмадинежад также призвал реформировать судебную систему страны, назвав это необходимым шагом для продолжения политических реформ.
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