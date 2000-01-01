22.02 20:26 MIGnews.com

Amnesty International: Израиль пытает и убивает детей

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Международная правозащитная организация Amnesty International в очередной раз обрушилась с критикой (если не сказать более грубо – "кровавым наветом") на Еврейское государство, которое прямо обвинила в пытках и убийствах палестинских детей.Так, в своем недавнем докладе о положении прав человека в 159 странах и территориях всего мира, "Амнистия" "почтила" Еврейское государство даже куда большим вниманием, чем таких "столпов равноправия", как Сирия, Ирак и Йемен."В июне было отмечено 50-летие оккупации Израилем палестинских территорий и 11-ый год противозаконной блокады сектора Газа, в результате чего примерно 2 миллиона жителей стали жертвами коллективного наказания и растущего гуманитарного кризиса.Израильские силовики убивали палестинских мирных жителей, включая детей … Пытки и прочее жестокое обращение с задержанными, включая детей, по-прежнему имели повсеместный характер и оставались безнаказанными", - говорится в документе.Как отмечается в разделе "Неправомерные убийства", израильские солдаты, полицейские и охранники убили не менее 75 палестинцев. Впрочем, очевидно, справедливости ради "правозащитники" решили упомянуть, что некоторые палестинцы были "расстреляны при нападении на израильтян или подозрении в нападении"."Многие из них, включая детей, были расстреляны и неправомерно убиты, не представляя при этом непосредственной угрозы жизни", - говорится в докладе.В разделе "Чрезмерное использование силы" сообщается, что во время беспорядков израильскими солдатами были убиты или ранены по меньшей мере 20 палестинцев."Многие демонстранты бросали камни или другие предметы, не представляя при этом угрозы жизни хорошо защищенным израильским солдатам, которые в ответ стреляли", - утверждают в Amnesty International.Директор по связям с зарубежными СМИ организации Monitor Дэниел Лауфер отметил, что доклад изобилует примерами антиизраильской предвзятости.