Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Еще 10 стран хотят переместить посольства в Иерусалим` | Фото: Emmanuel DYAN/Flickr22.02 19:55   MIGnews.com

"Еще 10 стран хотят переместить посольства в Иерусалим"

В настоящее время Израиль ведет переговоры с десятью различными государствами о возможности перемещения их посольств из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Еврейского государства Ципи Хотовели.

Напомним, что после того, как 6 декабря американский президент Дональд Трамп издал распоряжение начать подготовку к переезду дипмиссии, Хотовели сказала, что и другие государства также могут быть заинтересованы в перемещении своих посольств. Одним из них сходу оказалась Гватемала.

Однако же в четверг, 22 февраля, выступая на Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций, она привела на эту тему чуть больше фактов, сообщив о прогрессе в данном вопросе.

"Мы ведем диалог с еще десятком стран о перемещении их посольств в нашу столицу, Иерусалим. Мы хотим видеть, как вслед за США еще не менее 10 стран переместят свои посольства в Иерусалим в ближайшие годы", - заявила замглавы израильской дипломатии, не став перечислять эти государства.

Ципи Хотовели также подняла тему политизацию ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) и использование руководством ПА "фейковых беженцев" в качестве политическое оружие против Израиля.

"Израильское руководство впервые не желает мириться с идеей фейковых палестинских беженцев. Только на этой неделе в своем выступлении в ООН Абу Мазен заявил о "шести миллионах палестинских беженцев", которые не родились в Израиле. 6 миллионов человек, взращенных на идее о возвращении в Государство Израиль. Такой подход, безусловно, приведет нас не к мирному процессу, а к постоянному конфликту. Поэтому любой, стремящийся к миру, должен прекратить поддерживать идею таких беженцев, поддерживаемую UNRWA, и их требование о "праве на возвращение", целью которого является уничтожение Израиля", - призвала она.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:44
В Лондоне вручили Brit Awards
21:54
Разъяренные палестинцы закидали конгрессменов яйцами (видео)  
21:14
Госсвидетель слил еще одного из окружения Нетаниягу
21:05
Сильный пожар в Ашдоде, ранен 21 человек  
20:59
Ахмадинежад призвал к экстренным перевыборам в Иране
20:26
Amnesty International: Израиль пытает и убивает детей
19:36
Внук террориста из "Черного сентября" отрекся от деда
18:53
Глава МИД Литвы: США не дадут спуску РФ
18:49
Полиция издевается над помощником Нетаниягу в тюрьме
18:34
Лапид призвал Могерини признать "Хизбаллу" террористами
17:46
Египет приговорил к смерти 21 террориста
17:39
Мужчина разбогател благодаря чайнику Бартля
17:07
Арабы в гневе: израильских гандболистов пустили в Катар
16:40
Иран советует Израилю пересмотреть свою "гегемонию"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus