22.02 19:55 MIGnews.com

"Еще 10 стран хотят переместить посольства в Иерусалим"

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В настоящее время Израиль ведет переговоры с десятью различными государствами о возможности перемещения их посольств из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Еврейского государства Ципи Хотовели.Напомним, что после того, как 6 декабря американский президент Дональд Трамп издал распоряжение начать подготовку к переезду дипмиссии, Хотовели сказала, что и другие государства также могут быть заинтересованы в перемещении своих посольств. Одним из них сходу оказалась Гватемала.Однако же в четверг, 22 февраля, выступая на Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций, она привела на эту тему чуть больше фактов, сообщив о прогрессе в данном вопросе."Мы ведем диалог с еще десятком стран о перемещении их посольств в нашу столицу, Иерусалим. Мы хотим видеть, как вслед за США еще не менее 10 стран переместят свои посольства в Иерусалим в ближайшие годы", - заявила замглавы израильской дипломатии, не став перечислять эти государства.Ципи Хотовели также подняла тему политизацию ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) и использование руководством ПА "фейковых беженцев" в качестве политическое оружие против Израиля."Израильское руководство впервые не желает мириться с идеей фейковых палестинских беженцев. Только на этой неделе в своем выступлении в ООН Абу Мазен заявил о "шести миллионах палестинских беженцев", которые не родились в Израиле. 6 миллионов человек, взращенных на идее о возвращении в Государство Израиль. Такой подход, безусловно, приведет нас не к мирному процессу, а к постоянному конфликту. Поэтому любой, стремящийся к миру, должен прекратить поддерживать идею таких беженцев, поддерживаемую UNRWA, и их требование о "праве на возвращение", целью которого является уничтожение Израиля", - призвала она.