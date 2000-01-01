Полиция издевается над помощником Нетаниягу в тюрьме
Бывший личный представитель семьи израильского премьер-министра Нир Хефец жалуется на жесточайшие условия содержания в камере, в которую его поместили на время предварительного следствия.
На суде он заявил, что следователи дали ему поспать всего лишь несколько часов, что вызвало у него изнеможение. Кроме того, когда он почувствовал недомогание и потребовал предоставить ему медицинскую помощь, ему отказали.
"Лишь когда я в бессознательном состоянии рухнул на пол, ко мне пустили медика", - заявил свидетель следствия.
Напомним, что ранее суд Тель-Авива поместил его под стражу на три дня, после чего продлил его содержание под стражей еще на два дня. В полиции заявили, что мужчина отказывается сотрудничать с ними и не отвечает на вопросы о своей причастности к делу "Безек" и к отдельному расследованию, которое уже получило название "дело 1270", в рамках которого его обвиняют в попытке подкупить судью Хилу Герстель.