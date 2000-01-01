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Полиция издевается над помощником Нетаниягу в тюрьме | Фото: Моше Мильнер, GPO22.02 18:49   MIGnews.com

Полиция издевается над помощником Нетаниягу в тюрьме

Бывший личный представитель семьи израильского премьер-министра Нир Хефец жалуется на жесточайшие условия содержания в камере, в которую его поместили на время предварительного следствия.

На суде он заявил, что следователи дали ему поспать всего лишь несколько часов, что вызвало у него изнеможение. Кроме того, когда он почувствовал недомогание и потребовал предоставить ему медицинскую помощь, ему отказали.

"Лишь когда я в бессознательном состоянии рухнул на пол, ко мне пустили медика", - заявил свидетель следствия.

Напомним, что ранее суд Тель-Авива поместил его под стражу на три дня, после чего продлил его содержание под стражей еще на два дня. В полиции заявили, что мужчина отказывается сотрудничать с ними и не отвечает на вопросы о своей причастности к делу "Безек" и к отдельному расследованию, которое уже получило название "дело 1270", в рамках которого его обвиняют в попытке подкупить судью Хилу Герстель.

Якобы от имени премьер-министра Биньямина Нетаниягу он предлагал ей должность юридического советника правительства в обмен на закрытие дела о несоразмерных тратах его супруги на доставку готовых блюд и найме шеф-поваров для работы в резиденции.
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