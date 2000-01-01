22.02 18:34 MIGnews.com

Лапид призвал Могерини признать "Хизбаллу" террористами

Пресс-служба партии "Еш Атид"

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, находящийся в Брюсселе с рабочим визитом, провел сегодня (22.2.18) встречи с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и послами европейских государств. Целью его поездки было убедить их признать организацию "Хизбалла" террористической, и объявить ее вне закона в странах ЕС."Евросоюз должен знать, что нет никакой разницы между военным и руководящим крылом "Хизбаллы". Руководящее крыло существует, как способ для перевода огромных денежных средств, которые идут только на одну цель – поддержку террора. Чтобы остановить этот денежный поток, ЕС должен делегитимизировать "Хизбаллу", - отметил на встрече с Могерини Лапид.Ранее, лидер партии "Еш Атид" встретился с десятками послов, чтобы заручиться их поддержкой в своей борьбе по делегитимизации "Хизбаллы"."Хасан Насралла публично говорит о том, что "Хизбалла" – это единая организация, и нет никакой разницы между военным и государственным крылом. Непонятно, почему Европа до сих пор делает различия. "Хизбалла" – это террористическая организация, и Европа должна это законодательно признать. Только так можно будет остановить финансовые потоки и свободу действий "Хизбаллы" в Европе. Пришло время действовать", - подчеркнул в беседе с послами в ЕС глава партии "Еш Атид" Яир Лапид.60 членов парламента Евросоюза выразили готовность обратиться к Федерике Могерини, с требованием признать "Хизбаллу" террористической организацией и объявить ее вне закона.