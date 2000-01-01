22.02 16:40 MIGnews.com

Иран советует Израилю пересмотреть свою "гегемонию"

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Беспилотник, который был сбит Израилем 10 февраля, не принадлежал Ирану, утверждает заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В интервью "Би-би-си" он заявил, что дрон принадлежал сирийской армии, а на констатацию, что именно иранцы передали Дамаску беспилотник, Аракчи ответил:"Я не могу это подтвердить. Сирийская армия обладает множеством возможностей. Но дело в том, что израильская армия также ежедневно если не ежечасно отправляет беспилотники по всей Сирии и в другие соседние страны. Поэтому они не должны злиться, если ежедневно проделывают то же самое против других"."Был ли беспилотник проверкой израильской реакции? Поэтому ли его послали? Какова была его цель?" – спросил интервьюер."Я полагаю, вы должны спросить сирийских солдат, почему они так поступили. Но дело в том, что они смогли сбить реактивный самолет, израильский реактивный истребитель, который фактически нарушил их воздушное пространство. Это очень важно. Я думаю, что израильтяне должны пересмотреть свою военную политику", - ответил замглавы иранского МИДа.Кроме того, Аббас Аракчи обвинил иностранные государства, которые вмешиваются в дела Ближнего Востока, и "гегемонистскую политику израильского режима", в том, что весь регион находится перед страхом ирано-израильского военного столкновения.