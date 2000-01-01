22.02 14:35 MIGnews.com

Экс-министр Литвы предрек превращение страны в пустыню

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В дальнейшем Литва может превратиться в пустыню, предрек бывший министр экономики страны, депутат сейма от консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДП) Дайнюс Крейвис.По его словам, к 2025 году практически все провинции республики обречены на вымирание, а единственным центром развития станет Вильнюс."На юго-востоке страны есть одна, большая, процветающая, сильная столица, высосавшая почти все соки, оставшиеся в Литве после эмиграции, а вокруг пустыри без надежды и будущего", — цитирует Крейвиса Sputnik Литва.Политик отметил, что такое будущие ждет государство, из- за того, что действующая власть в стране из опасений потерять поддержку ЕС разделило республику на два региона, а определялись они по уровню экономического развития. Таким образом, страна оказалась разделенной на столичный регион с уровнем ВВП в 109% от среднего по ЕС, и Центральный вместе Западной Литвой, доход которого составляет лишь 62 процента. При этом, он подчеркнул, если не считать крупные города, показатели будут намного хуже. А литовцы об этом не догадываются, потому что правительство страны тщательно скрывают этот факт.Ранее сообщалось, что Литва столкнулась с острой демографической проблемой, так как по экономическим причинам ее начали массово покидать граждане в поисках лучшей жизни в соседних государствах. Так, согласно статистике, только в 2010 году выехало их страны более 81 тысячи человек. В 2017-м году, население Литвы сократилось почти на 40 тысяч человек. По мнению экспертов, причинами тому стали превышение уровня смертности над рождаемостью и высокий показатель эмиграции.