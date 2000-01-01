Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото: Itzcoatl WingedWyrm/flickr 22.02 14:35   MIGnews.com

Экс-министр Литвы предрек превращение страны в пустыню

В дальнейшем Литва может превратиться в пустыню, предрек бывший министр экономики страны, депутат сейма от консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДП) Дайнюс Крейвис.

По его словам, к 2025 году практически все провинции республики обречены на вымирание, а единственным центром развития станет Вильнюс.

"На юго-востоке страны есть одна, большая, процветающая, сильная столица, высосавшая почти все соки, оставшиеся в Литве после эмиграции, а вокруг пустыри без надежды и будущего", — цитирует Крейвиса Sputnik Литва.

Политик отметил, что такое будущие ждет государство, из- за того, что действующая власть в стране из опасений потерять поддержку ЕС разделило республику на два региона, а определялись они по уровню экономического развития. Таким образом, страна оказалась разделенной на столичный регион с уровнем ВВП в 109% от среднего по ЕС, и Центральный вместе Западной Литвой, доход которого составляет лишь 62 процента. При этом, он подчеркнул, если не считать крупные города, показатели будут намного хуже. А литовцы об этом не догадываются, потому что правительство страны тщательно скрывают этот факт.

Ранее сообщалось, что Литва столкнулась с острой демографической проблемой, так как по экономическим причинам ее начали массово покидать граждане в поисках лучшей жизни в соседних государствах. Так, согласно статистике, только в 2010 году выехало их страны более 81 тысячи человек. В 2017-м году, население Литвы сократилось почти на 40 тысяч человек. По мнению экспертов, причинами тому стали превышение уровня смертности над рождаемостью и высокий показатель эмиграции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:44
В Лондоне вручили Brit Awards
21:54
Разъяренные палестинцы закидали конгрессменов яйцами (видео)  
21:14
Госсвидетель слил еще одного из окружения Нетаниягу
21:05
Сильный пожар в Ашдоде, ранен 21 человек  
20:59
Ахмадинежад призвал к экстренным перевыборам в Иране
20:26
Amnesty International: Израиль пытает и убивает детей
19:36
Внук террориста из "Черного сентября" отрекся от деда
18:53
Глава МИД Литвы: США не дадут спуску РФ
18:49
Полиция издевается над помощником Нетаниягу в тюрьме
18:34
Лапид призвал Могерини признать "Хизбаллу" террористами
17:46
Египет приговорил к смерти 21 террориста
17:39
Мужчина разбогател благодаря чайнику Бартля
17:07
Арабы в гневе: израильских гандболистов пустили в Катар
16:40
Иран советует Израилю пересмотреть свою "гегемонию"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus