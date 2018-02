22.02 13:16 MIGnews.com

Джереми Корбин возмущен словами о шпионаже

Адвокаты лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина требуют извинений и пожертвований в пользу благотворительных организаций от депутата-тори, заявившего, что Кобин продавал британские секреты "шпионам-коммунистам".Скандал начался после того, как заместитель председателя Консервативной партии Бен Брэдли обвинил Корбина в шпионаже, написав об этом на своей странице в Twitter.Чиновник позже удалил "твит", после того как лидер лейбористов пригрозил ему судом.В заявлении юристов Корбина говорится: "Предположение о том, что наш клиент, который, как вы знаете, является лидером официальной оппозиции Ее Величества и лидером Лейбористской партии, участвовал в преступных актах предательства и шпионажа, может нанести максимальный ущерб репутации любого британского гражданина, не говоря уже о таком видном политике"."Шпионский" скандал вокруг лидера Лейбористской партии Британии разгорелся несколько дней назад, о нем написал ряд британских газет, в том числе The Times, The Daily Telegraph и Guardian, затем тему подхватили и другие СМИ.Изначально газета The Sun, со ссылкой на архивные документы спецслужб Чехословакии (STB), утверждала, что Корбин в 80-е годы встречался с неким чехословацким дипломатом, на самом деле являвшимся разведчиком.Газета утверждала, что в архивах спецслужб Чехословакии якобы говорится, что офицер чехословацкой разведки, работавший в посольстве под именем Ян Димич, будто бы встречался с Корбином в Лондоне в 1986 и 1987 годах и пытался его завербовать.Лейбористская партия сразу назвала эти заявления "смехотворной клеветой".Джереми Корбин заявил, что встречался с чехословацким дипломатом, но никогда сознательно не встречался со шпионом, передает Би Би Си.