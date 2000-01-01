В МИД Израиля будут учить персидский язык

Министерство иностранных дел Израиля инициировало открытие курса обучения персидскому языку. Решение было принято, несмотря на тот факт, что между Израилем и Ираном нет дипломатических отношений начиная с 1979 года – с момента исламской революции.
Курс предназначен для дипломатов и сотрудников внешнеполитического ведомства. В общей сложности, чиновники посетят 30 занятий.
Три года назад МИД организовал подобный курс. Однако тогда в нем приняли участие всего 5 дипломатов.
В министерстве назвали персидский язык одним "из самых важных для израильской дипломатии языков".