22.02 12:39 MIGnews.com

Китай призвал Сеул и Пхеньян не прекращать диалог после ОИ

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В Китае надеются, что Северная и Южная Кореи продолжат диалог после Олимпийских игр в Пхенчхане. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан."Южная Корея и КНДР демонстрировали взаимодействие и дружественное сотрудничество во время Олимпийских Игр в Пхенчхане, как близкий сосед Корейского полуострова, Китай приветствует и поддерживает это, мы всегда подчеркивали, что единственным выходом из создавшейся на полуострове тупиковой ситуации является диалог и мирные переговоры", - цитирует РИА Новости слова китайского дипломата.Представитель внешнеполитического ведомства КНР также выразил надежду, что "взаимодействие между Сеулом и Пхеньяном" поспособствуют улучшению отношений между КНДР и США, что станет первым шагов по урегулированию проблемы на Корейском полуострове."Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут воздержаться от провокационных действий и высказываний, которые могут привести к нарастанию напряженности, будут поддерживать стабильность на полуострове и создадут необходимую атмосферу и условия для диалога и переговоров", - резюмировал Гэн Шуан.