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Начальника Лахав 433 признали виновным 22.02 12:24   MIGnews.com

Начальника Лахав 433 признали виновным

Бывший начальник управления по борьбе с коррупцией генерал полиции Менаше Арбив подписал сделку с правосудием, согласно которой он признает себя виновным в недонесении о взятке.

Одновременно, с Арбива сняты обвинения во взяточничестве и нарушении доверия в деле раввина Пинто.

Согласно материалам обвинительного заключения, полицейский генерал не доложил о предложенной ему раввином Пинто взятке.

Сам Пинто отбывает тюремный срок за дачу взятки бригадному генералу Эфраиму Браха. Эфраим Браха покончил с собой.
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