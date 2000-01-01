22.02 12:24 MIGnews.com
Начальника Лахав 433 признали виновным
Бывший начальник управления по борьбе с коррупцией генерал полиции Менаше Арбив подписал сделку с правосудием, согласно которой он признает себя виновным в недонесении о взятке.
Одновременно, с Арбива сняты обвинения во взяточничестве и нарушении доверия в деле раввина Пинто.
Согласно материалам обвинительного заключения, полицейский генерал не доложил о предложенной ему раввином Пинто взятке.
Сам Пинто отбывает тюремный срок за дачу взятки бригадному генералу Эфраиму Браха. Эфраим Браха покончил с собой.
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