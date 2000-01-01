22.02 11:17 MIGnews.com

На "дело 4000" брошены 200 следователей

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Газета Маарив сообщает подробности спецоперации по расследованию “дела 4000”.Газета пишет, что расследование комиссии по ценным бумагам в отношении владельца компании Безек Шауля Аловича шло около года и в нем было занято относительно небольшое количество людей. Все изменилось десять дней назад, когда расследование было передано полиции.Теперь расследуются обвинения в отношении Аловича, членов его семьи, Шломо Фильбера, гендиректора компании Безек и гендиректора портала walla.В расследовании принимают участие опытные детективы, следователи и эксперты по прослушке и наблюдению (SIGENT).Следствием руководит лично начальник управления полиции по борьбе с экономическими преступлениями бригадный генерал Эли Асайег. В распоряжение следствия переданы огромные людские и материальные ресурсы.В рамках выделенных ему ресурсов генерал Асайег привлек к участию в расследовании более 200 специалистов, в том числе по прослушке, слежке и мониторингу в социальных сетях.Источник Маарив сообщает: "Использование такого мощного потенциала позволяет проводить одновременные допросы многочисленных подозреваемых, собирать свидетельские показания, осуществлять перекрестную проверку материалов, что значительно сокращает время расследования. Использование такого большого числа профессионалов в такой короткий промежуток времени принесло впечатляющие плоды".