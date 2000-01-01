ХАМАС осудил Аббаса за его выступление в ООН

ХАМАС резко раскритиковал председателя ПА Махмуда Аббаса после его выступления в Совете Безопасности ООН, по существу отрицая легитимность его правления.
В заявлении группировки для прессы говорится, что политический план, представленный Абу Мазеном вовремя выступления, "не отражает национальную палестинскую позицию", которая призывает "положить конец соглашениям Осло и не возобновлять переговоров с Израилем".
В ХАМАСе заявили, что Аббас "предает национальные интересы палестинцев".
Кроме того, группировка обвинила палестинского лидера в попытке создания нового механизма неудачного мирного процесса и в стремлении возобновления переговоров, несмотря на "враждебную деятельность Израиля и опасную предвзятость Соединенных Штатов Америки в пользу Израиля".