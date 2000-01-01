22.02 10:50 MIGnews.com

ХАМАС осудил Аббаса за его выступление в ООН

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ХАМАС резко раскритиковал председателя ПА Махмуда Аббаса после его выступления в Совете Безопасности ООН, по существу отрицая легитимность его правления.В заявлении группировки для прессы говорится, что политический план, представленный Абу Мазеном вовремя выступления, "не отражает национальную палестинскую позицию", которая призывает "положить конец соглашениям Осло и не возобновлять переговоров с Израилем".В ХАМАСе заявили, что Аббас "предает национальные интересы палестинцев".Кроме того, группировка обвинила палестинского лидера в попытке создания нового механизма неудачного мирного процесса и в стремлении возобновления переговоров, несмотря на "враждебную деятельность Израиля и опасную предвзятость Соединенных Штатов Америки в пользу Израиля".