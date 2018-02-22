"Израиль превращается в монархию Нетаниягу"

Комментируя отношение оппозиции к “делу 4000” депутат Кнессета шели Яхимович сообщила в эфире 10-го канала: “Это расследование - не проблема оппозиции, не проблема полиции и даже не проблема выборов - будут они или не будут. И не проблема левых и правых. настоящая проблема - в том, что во главе Государства Израиль стоит человек, коррумпированный до кончиков пальцев”.
Яхимович продолжила: “Перед нами не единичный случай, а системный подход - со стороны главы правительства и людей из его окружения оккупировать все ключевые позиции демократии в Государстве Израиль - будь то пресса, любой вид СМИ, без исключений, мы все помним как тот же Фильбер пытался назначить директора 10-го канала - это вообще дикость, и мы видим как он пытается подмять под себя прокуратуру, мы видим как с помощью Нира Хефеца он пытается назначить юридического советника правительства, и назначает того начальника полиции, которого он хочет. И это именно тот момент - и я не хочу использовать клише - но это то, что происходит - мы свидетели того момента, когда государство превращается из демократии в монархию одного человека, где государство - это он, во всем что касается распределения денег, удовольствий и теплых местечек, и так и во всем, что касается государственных институтов”.
Ради того, чтобы одолеть этот чудовищный заговор, Яхимович призвала оппозицию “не выбирать слов и прекратить быть милой и приятной”.