Биби осудил экс-премьеров Австралии за призывы признать ПА
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил двух бывших австралийских премьеров за призывы к своему правительству признать палестинское государство. Биби спросил: "Какое государство они стремятся признать?"
Глава израильского правительства подчеркнул, что его страна не может признать государство ПА, которое отказывается признать право Израиля на существование.
"Я прошу обоих премьер-министров [Боба Хоука и Кевина Радда], задаться одним простым вопросом: Что это будет за государство, которое они так поддерживают? Государство, которое призывает к уничтожению Израиля? Государство, которое станет территорией радикального ислама?", - отметил Нетаниягу.
Выступая на пресс-конференции в доме Кирибилли в Сиднее, израильский премьер заявил, что Израиль мог бы признать палестинское государство лишь тогда, когда Израиль будет "полностью контролировать безопасность всех территорий". Он добавил, что "контроль безопасности и границ – один из основополагающих элементов государственности".