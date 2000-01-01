22.02 09:34 MIGnews.com

Биби осудил экс-премьеров Австралии за призывы признать ПА

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил двух бывших австралийских премьеров за призывы к своему правительству признать палестинское государство. Биби спросил: "Какое государство они стремятся признать?"Глава израильского правительства подчеркнул, что его страна не может признать государство ПА, которое отказывается признать право Израиля на существование."Я прошу обоих премьер-министров [Боба Хоука и Кевина Радда], задаться одним простым вопросом: Что это будет за государство, которое они так поддерживают? Государство, которое призывает к уничтожению Израиля? Государство, которое станет территорией радикального ислама?", - отметил Нетаниягу.Выступая на пресс-конференции в доме Кирибилли в Сиднее, израильский премьер заявил, что Израиль мог бы признать палестинское государство лишь тогда, когда Израиль будет "полностью контролировать безопасность всех территорий". Он добавил, что "контроль безопасности и границ – один из основополагающих элементов государственности".