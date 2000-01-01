22.02 09:11 MIGnews.com

Инцидент в Умм эль-Хиран не был терактом

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Журналист 20-го канала Калман Либескинд в программе “Патриоты” сообщил о том, что департамент внутренних расследований полиции, расследующий гибель полицейского Эреза Леви и бедуина Якуба аль-Кийяна в ходе эвакуации Умм эль-Хиран пришел к выводу о том, что речь не идет о террористической атаке.Данные расследования будут опубликованы в ближайшее время. Либескинд утверждает, что в докладе - “очень проблематичная картина действий полиции”, включая открытие огня двумя подразделениями полиции., “версия о террористической атаке не поддерживается”.Министр общественной безопасности Гилад Эрдан 21 февраля заявил: “Речь идет о злосчастном инциденте в Умм эль-Хиран. Никто не может воспользоваться этим точечным событием, в результате которого, к несчастью, погиб полицейский и гражданское лицо ради того, чтобы поставить крест на отношениях между бедуинской общиной, правительством Израиля , израильской полиции и министерством безопасности Израиля. Мы должны извлечь из этого уроки - после того, как департамент внутренних расследований закончит расследование, и продолжить… усиливать наши связи с бедуинским населением, с которым мы хотим сосуществовать в Негеве”.Либескинд заявил: “Многие утверждения бедуинов корректны. Продолжаются переговоры между государством и жителями Умм эль-Хиран. Пока они ни к чему не привели, но эти переговоры и претензии бедуинов - очень, очень серьезны”.Депутат Кнессета Ахмед Тиби, комментируя эту информацию заявил: “Сразу после эти событий и ужасной гибели двух человек нам было ясно, что речь идет о ложной атаке, но министр общественной безопасности продолжал вводит в заблуждение общественность. тот, кто сообщал о террористе ISIS должен сделать выводы. Премьер-министр сказал, что это - террористическая атака, шеф полиции, министр общественной безопасности, израильская пресса сказала. Всем им стоит задуматься о том, как они относятся к арабской общине”.