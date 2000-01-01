22.02 08:41 MIGnews.com

Начался визит Нетаниягу в Австралию

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл с рабочим визитом в Австралию. Церемония встречи главы израильского правительства в аэропорту транслировалась по австралийскому телевидению.Премьер-министр заявил:"Мы приземлились в Австралии - очень дружественном для нас государстве с радушной еврейской общиной.Дружба между Австралией и Израилем насчитывает уже сто лет. Австралийская лёгкая кавалерия освободила Беер-Шеву, которая была под властью Османской империи.Во время Второй мировой войны австралийцы сражались плечом к плечу с евреями, чтобы предотвратить вторжение нацистов в Эрец Исраэль.Австралия была с нами на протяжении всех этих долгих лет, и тем приятнее сейчас вновь вернуться сюда. Она далеко, но наши народы близки, и мы очень и очень рады возможности сблизиться ещё больше, чему будет способствовать нынешней визит".В среду, 22 февраля, премьер-министр Нетаниягу встретится с премьер-министром и генерал-губернатором Австралии, затем примет участие в экономическом форуме вместе с премьер-министром Австралии и представителями австралийского и израильского бизнеса, а также в мероприятии с главами Еврейской общины в Большой синагоге Сиднея.