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Фотограф Хаим Цах22.02 08:41   MIGnews.com

Начался визит Нетаниягу в Австралию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл с рабочим визитом в Австралию. Церемония встречи главы израильского правительства в аэропорту транслировалась по австралийскому телевидению.

Премьер-министр заявил:

"Мы приземлились в Австралии - очень дружественном для нас государстве с радушной еврейской общиной.
Дружба между Австралией и Израилем насчитывает уже сто лет. Австралийская лёгкая кавалерия освободила Беер-Шеву, которая была под властью Османской империи.

Во время Второй мировой войны австралийцы сражались плечом к плечу с евреями, чтобы предотвратить вторжение нацистов в Эрец Исраэль.
Австралия была с нами на протяжении всех этих долгих лет, и тем приятнее сейчас вновь вернуться сюда. Она далеко, но наши народы близки, и мы очень и очень рады возможности сблизиться ещё больше, чему будет способствовать нынешней визит".

В среду, 22 февраля, премьер-министр Нетаниягу встретится с премьер-министром и генерал-губернатором Австралии, затем примет участие в экономическом форуме вместе с премьер-министром Австралии и представителями австралийского и израильского бизнеса, а также в мероприятии с главами Еврейской общины в Большой синагоге Сиднея.
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