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пресс-служба Кремля 22.02 09:11   MIGnews.com

Рейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет

Рейтинг одобрения американскими гражданами деятельности президента РФ Владимира Путина достиг максимума за последние 14 лет, передает The Hill.

Согласно итогам исследования, проведенного Институтом Гэллапа, 21% опрошенных американцев одобряют деятельность российского лидера.

Эксперты поясняют, что причиной роста симпатий к российскому главе является изменение настроений сторонников республиканской партии, среди которых популярность Путина возросла до 32%.

Вместе с тем сторонники демократов стали менее положительно относиться к президенту РФ — среди них Путина поддержали только 10%.

Добавим, что в целом о России благоприятно отзывается 28% американцев, 70% относятся к ней неодобрительно.
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