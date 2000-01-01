22.02 08:15 MIGnews.com

За нарушение прав охранников - штраф 200 тыс.шекелей

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Во вторник, 21 февраля, на пленарном заседании Кнессета был утвержден в первом чтении законопроект депутата от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской об обеспечении минимально приемлемых условий работы охранников, трудоустроенных через бюро по найму. Законодательная инициатива парламентария от НДИ была принята единогласно: за нее проголосовало 15 депутатов, против не был подан ни один голос.Представленный Юлией Малиновской законопроект предполагает административную ответственность руководителей организаций и предприятий, на которых не обеспечиваются элементарные условия труда: обогреватели, защита от палящего солнца, питьевая вода, подходящая сезону спецодежда и др. Штраф за нарушение данного закона будет составлять 20 тыс.шекелей. При этом, суд по трудовым конфликтам будет иметь право при наличии отягчающих обстоятельств увеличить сумму штрафа до 200 тыс.шекелей.По словам Юлии Малиновской, в Израиле, в 2017 году, нетерпимо положение, при котором попирается человеческое достоинство и не обеспечиваются даже минимально приемлемые условия работы людей."Невозможно смириться с положением, при котором в Израиле и сегодня попирается человеческое достоинство и не обеспечиваются даже минимально приемлемые условия работы людей. Они вынуждены трудиться в невыносимых условиях, бессменно простаивая под палящим солнцем без воды и не будучи защищены теневыми навесами летом, и на пронизывающем ветру и холоде зимой. Более того. Я была поражена, узнав, что такие работники лишены даже права пользоваться самыми элементарными удобствами, предоставляемыми постоянным работникам – таким как туалет, буфет, холодильник, комната отдыха и т.д. К сожалению, в ситуации, когда, вроде бы, сами собой разумеющиеся права работников грубо попираются, я была вынуждена оформить требование соблюдения этих прав специальным законопроектом. Сегодня он был принят в первом чтении. Фракция НДИ сделает все, от нее зависящее, чтобы этот законопроект был утвержден в окончательном чтении и вступил в действие как можно скорее", - подчеркнула Юлия Малиновская.