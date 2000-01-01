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22.02 21:50   MIGnews.com

Мексика не согласна на "одностороннюю" политику США

Мексика не будет принимать новые "односторонние" иммиграционные предложения США, и не станет колебаться в подходе Организации Объединенных Наций к защитите иммигрантов, как заявил министр иностранных дел страны Луис Видегарай в среду, 22 февраля, накануне встречи с высокопоставленными официальными лицами США.

Луис Видегарай отметил, что новые американские предложения будут основным предметом обсуждения на предстоящих встречах, которые будут проходить между мексиканскими чиновниками, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и секретарем Департамента внутренней безопасности Джоном Келли в среду и четверг, 23 февраля.

Напомним, что ранее новый посол Мексики в США Джеронимо Гутьеррес выразил свое отношение к политике президента США Дональда Трампа. В частности он резко осудил отношение американского лидера к его стране, назвав его "неприемлемым". Об этом Гутьеррес заявил перед парламентариями в мексиканском Сенате.
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