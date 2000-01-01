23.02 09:34 MIGnews.com

Германия увеличит расходы на оборону

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Германия увеличит расходы на оборону в ближайшие годы, как и обещала союзникам по НАТО, но правительство должно также сохранить свою военную историю, как заявил министр иностранных дел Зигмар Габриэль в среду, 22 февраля."Надо спросить, успокоит ли это действительно соседей Германии, если мы превратимся в большую военную мощь в Европе", - сообщил журналистам Габриэль.Он также призвал" украинские войска и пророссийских сепаратистов" придерживаться соглашения о прекращении огня, предупреждая, что будет трудно решить кризис, если обе стороны не будут придерживаться соглашений.