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Германия увеличит расходы на оборону | Фото: Thinkstock23.02 09:34   MIGnews.com

Германия увеличит расходы на оборону

Германия увеличит расходы на оборону в ближайшие годы, как и обещала союзникам по НАТО, но правительство должно также сохранить свою военную историю, как заявил министр иностранных дел Зигмар Габриэль в среду, 22 февраля.

"Надо спросить, успокоит ли это действительно соседей Германии, если мы превратимся в большую военную мощь в Европе", - сообщил журналистам Габриэль.

Он также призвал" украинские войска и пророссийских сепаратистов" придерживаться соглашения о прекращении огня, предупреждая, что будет трудно решить кризис, если обе стороны не будут придерживаться соглашений.
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