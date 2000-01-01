Правительство Меркель ужесточает правила депортации беженцев
Кабинет канцлера Германии Ангелы Меркель в среду, 22 февраля, согласовал пакет мер по облегчению депортацию преступных лиц, ищущих убежища.
Пакет мер, инициатива министра внутренних дел Томаса де Мезьера, включает в себя более суровое наказание для лиц, ищущих убежища, которые предоставляют ложную информацию о своей национальности, и расширяет законный предел для содержания под стражей до депортации от четырех до 10 дней.
Предложенный пакет также включает в себя противоречивую меру, которая позволила бы Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев получить доступ к данным с мобильных телефонов лиц, ищущих убежища, в попытке подтвердить их личность.
Оппозиционные партии и правозащитные группы решительно выступают против новых правил.
"С каждой минутой, основные права приносятся в жертву на алтарь национальной безопасности - особенно в отношении беженцев", - заявила глава оппозиционной партии левых Катя Киппинг.
Пакет мер по-прежнему требует законодательного утверждения.