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flickr 22.02 20:24   MIGnews.com

Айзенкот: "Насралла только лает, но не кусает"

Начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот утверждал в среду, 22 февраля, что лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла только лает, но не кусает, так как он угрожает Израилю в то время, как его организация находится глубоко в кризисе.

Выступая перед комитетом по иностранным делам и обороне Кнессета во время закрытого заседания, глава ЦАХАЛа повторил прошлые военные оценки, что участие "Хизбаллы" в сирийской гражданской войне для получения значительного опыта вызвало кризис в террористической группировке, затрагивающий как финансы, так и моральный дух боевиков.

Айзенкот сообщил членам комитета, что недавние угрозы Насраллы стрелять ракетами по Хайфе и ядерному реактору в Димоне, были предназначены для сдерживания и поддержания статуса-кво с Израилем.

Глава ЦАХАЛа добавил, что в настоящее время он не видит готовности среди врагов как на северном фронте, так и в секторе Газа, начать военную кампанию против Израиля.

Генерал-лейтенант Айзенкот также обратил свое внимание на сирийские Голанские высоты, заявив, что с приходом весны борьба за контроль над сирийской частью Голанских высот может возобновиться.
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