22.02 19:34 MIGnews.com

С пятницы в Хайфе: посадка в автобус через любую дверь

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Начиная с пятницы, 24 февраля, в Хайфе будет возможна посадка в автобус через любую дверь. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и разведки Исраэль Кац.Нововведение проводится в рамках программы министра, направленной на повышение уровня сервиса в общественном транспорте.Как отметил глава транспортного ведомства, начиная с пятницы, на семи центральных маршрутах компании "Эгед" в Хайфе, владельцы электронной карточки "рав-кав" смогут осуществлять посадку в автобус через любую дверь, минуя водителя, как это принято во многих европейских странах. Позже сервис распространится на дополнительные маршруты в Хайфе. В Метронит этой услугой уже пользуются более 90 тысяч пассажиров каждый день.Посадка через любую дверь в Хайфе будет возможна на первом этапе на автобусных маршрутах, курсирующих в следующих районах: Центральная автостанция Хоф ха-Кармель, Технион, Бат-Галим, Неве-Шеанан, Адар, Неве-Йосеф, Хайфский Университет и др. Это автобусные линии # 1, 11, 17, 18, 19, 19 алеф, 20, 36, 36 алеф.Заметим, что при входе в автобус установлен специальный аппарат ("валидатор"). Необходимо приложить электронную карточку "рав-кав" к устройству и "валидировать" приобретенный ранее билет.Пассажиры, которые желают оформить "рав-кав", могут сделать это на центральных автостанциях Хоф ха-Кармель, ха-Мифрац и в центре обслуживания пассажиров по ул. Хасан Шукри в Хайфе. Приобретение различных абонементов на проезд возможно посредством интернета и специальных приложений для смартфонов.Министр транспорта и разведки Исраэль Кац отметил, что "новый сервис призван ежедневно экономить время десяткам тысяч пассажиров, а также значительно сократит очереди, образующиеся при посадке в автобус только через переднюю дверь. Это позволит водителю меньше времени простаивать на остановках".Отметим, что на сегодняшний день в Израиле для посадки в автобус через любую дверь оборудованы 750 автобусов. В основном это самые загруженные маршруты в районе Ха-Шарон, Гуш-Дан, Тель-Авив, Иерусалим, Беэр-Шева. В 2017 году планируется распространить этот сервис на дополнительные населенные пункты страны - Бикат-Оно, Петах-Тиква, Рош ха-Аин и Ашкелон.