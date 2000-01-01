22.02 19:56 MIGnews.com

Вероятность победы Марин Ле Пен назвали "сумасшествием"

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Пьер Московичи, бывший министр финансов Франции, заявил, что будет "сумасшествием", если лидер Национального фронта станет лидером его страны.Заявление Московичи было сделано после целого ряда опросов, которые прогнозируют, что кандидат от Национального фронта Марин Ле Пен "раздавит" своих соперников в первом туре президентских выборов во Франции 23 апреля."Если Марин Ле Пен одержит победу на выборах, если она инициирует проведения референдума по вопросу о Frexit, что будет с Европой? Европейский Союз было основан именно для того, что Франция и Германия, и другие работали вместе в едином проекте", - подчеркнул Московичи."Но этого не произойдет - это будет сумасшествием, если она будет избрана президентом - вот почему именно этого не может произойти, это не произойдет, это не должно произойти", - настаивал бывший министр финансов Франции.Пьер Московичи пренебрег шансами Ле Пен на победу во втором туре голосования, говоря о том, что она, в конечном счете, не достигнет своей цели и не станет следующим президентом Франции.59-летний политик сказал: "Я уверен в этом. Я знаю, что мои сограждане, мои соотечественники хорошо понимают ситуацию и не собираются избрать кандидата, который предложит Франции выход из Европейского Союза. Это было бы концом Европейского проекта"."Я не могу себе представить, чтобы у 50 процентов французов было не достаточно ума, чтобы голосовать за нее", - отметил он."Я совершенно уверен, что она не может выиграть ... она никогда даже не выигрывал региональные выборы во Франции", - заявил Пьер Московичи."Я думаю, что рост популярности Ле Пен является результатом разочарования в других кандидатах, поэтому я призываю их сделать сильное предложение для Франции, а также для Европы, и для Франции в Европе", - подчеркнул экс-министр финансов.