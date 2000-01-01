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flickr 22.02 18:53   MIGnews.com

На переговорах по Сирии не ожидают "никаких прорывов"

Посредник ООН Стаффан де Мистура заявил в среду, 22 февраля, что он не ожидает прорыва на мирных переговорах по Сирии, которые начнутся в четверг, 23 февраля, кроме начала целой серии раундов переговоров, направленных на достижение политического соглашения.

"Мы не имеем каких-либо чрезмерных ожиданий, давайте будем откровенны", - сообщил де Мистура на пресс-конференции. Он сказал, что он надеется сохранить усилия и что ни одна из сторон не попытается сорвать переговоры.

"Я думаю, что это будет того стоить. Мы собираемся постараться сделать все от нас зависящее", - отметил он.

В то время как на переговорах в Женеве основное внимание будет уделено политике, де Мистура сказал, что он ожидал больше раундов переговоров в столице Казахстана Астане, чтобы разобраться с гуманитарными вопросами, в том числе решить вопрос о заключенных.

Специальный посланник ООН в Сирии отказался обсуждать формат Женевских переговоров, которые начнутся с двусторонних встреч в четверг, 23 февраля, но не сказал, какими будут цели этого раунда переговоров.
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