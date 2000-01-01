22.02 17:51 MIGnews.com

Айзенкот: 45% терактов провели граждане Израиля

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Начальник штаба генерал-лейтенант Армии обороны Израиля Гади Айзенкот появился в Комитете по иностранным делам и безопасности Кнессета в среду, 22 февраля, во главе с Ави Дихтером (Ликуд), и затронул вопросы безопасности, стоящие перед Израилем в настоящее время.Ави Дихтер открыто заявил, что "в последнее время члены комитета слышали от местных руководителей совета по северной границе и вблизи Газы серьезные опасения по поводу перевооружения террористических группировок "Хизбалла" и ХАМАС, включая развертывания атакующих позиций, а не только оборонительных"."От местных руководителей советов в Иудее и Самарии мы услышали озабоченность и критику большого количества брешей в заборе безопасности, через который тысячи палестинцев проникают беспрепятственно в Израиль без разрешения на въезд", - добавил Дихтер.Он рассказал, что комитет в четверг, 23 февраля, отправится на север для встречи с местными руководителями совета возле забора безопасности в Иудее и Самарии, чтобы "увидеть с близкого расстояния проблемы и вопросы, которые они имеют, и решения, предусмотренные ЦАХАЛом".Начальник штаба Гади Айзенкот упомянул цели, поставленные перед ЦАХАЛом на 2016 год, и отметил, что в первую очередь была достигнута цель, которая предусматривала готовность ЦАХАЛа к войне. Он добавил, что наблюдалось улучшение уровня и объема подготовки, разведывательных возможностей и товарно-материальных запасов боеприпасов.Айзенкот подчеркнул, что в самом начале любой кампании развертывание сухопутных войск с максимальным эффектом и минимальными затратами времени имеет решающее значение для достижения победы над врагом.Начальник штаба отметил, что в первой половине 2016 года волна террора, начатого в 2015 году, продолжилась, но во второй половине гола ситуация в области безопасности улучшилась. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом продолжается, и с начала прошлого года ЦАХАЛ ликвидировал 171 террориста. На всех фронтах была широко распространена операционная деятельность, большая часть которой была скрыта от общественного знания, и это принесло период спокойствия и укрепило оборону ЦАХАЛа.Айзенкот повторил свое мнение о том, что ключевым аспектом снижения террора являлось применение силы таким образом, что проводилось различие между терроризмом и палестинским населением.Он добавил, что в течение многих лет до 2017 года и в 2017 году, 45% тех, кто проводили теракты, имели израильские удостоверения личности.Айзенкот сказал, что ЦАХАЛ внимательно следит за развитием событий в секторе Газа. Результаты выборов ХАМАСа, которые привели к избранию осужденного убийцы главой террористической организации, доказали, что любое различие между политическим и военным эшелонами ХАМАСа рассеялись.Что касается Ливана, Айзенкот заявил, что, даже если силы "Хизбаллы" набирают значительный боевой опыт в Сирии, их участие в сирийском конфликте привели к кризису в моральных и в финансовых возможностях организации.