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Официальный сайт Минобороны РФ 22.02 18:29   MIGnews.com

Шойгу: в России появились войска информационных операций

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Госдумы объявил о создании в стране войск информационных операций.

По словам министра, созданные войска информационных операций намного сильнее и эффективнее управления, называвшегося пропагандой.

Военные специалисты дали комментарии по поводу создания данных войск, передает РИА Новости.

По мнению экс-начальника Генштаба, генерала армии Юрия Балуевского противоборство на информационном поле в современном мире становится намного важнее, нежели чем классическая победа. Информационная война бескровна, а эффект от нее поразительный.

Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что сильные информационные войска необходимы нашей стране, в том числе для проведения мирной политики. Ивашов заявил, что в России нужно создать "государственный штаб", в котором бы планировались информационно-психологические наступательные операции.

По словам Ивашова, России надо "перестать оправдываться, а заставить Запад перейти к обороне, проводить операции против его лжи".
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