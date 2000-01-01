22.02 17:18 MIGnews.com

Али Хаменеи: Израиль - "грязная глава" в мировой истории

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал Израиль "фейковой нацией", "раковой опухолью" и "грязной главой" в мировой истории. Он также призвал к палестинскому восстанию против Израиля, заявив, что борьба не должна закончиться, пока палестинцы не одержат победу.Выступая на конференции в Тегеране в поддержку палестинцев, Хаменеи сказал, что с момента создания Израиль был "одной из грязных глав истории, которые будут закрыты, с благодатью Божией".Призывая к палестинской интифаде против Израиля, Хаменеи заявил: "Палестинская интифада продолжится вплоть до полного освобождения Палестины. С позволения Аллаха, мы увидим, что эта интифада начнет очень важную главу в истории боевых действий, и приведет к еще одному поражению этого режима узурпации".Заявление верховного лидера было сделано во время все более "накаленной" ситуации в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами.Президент США Дональд Трамп был очень критически настроен против ядерной сделки, подписанной между Ираном и мировыми державами в 2015 году. Его администрация уже ввела новые санкции в отношении ряда компаний и частных лиц в ответ на недавнее испытание баллистической ракеты, которое Исламская республика провела в нарушение резолюций Совета безопасности ООН.