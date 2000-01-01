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пресс-секретарь партии НДИ 22.02 16:32   MIGnews.com

Одед Форер: Найти альтернативу психометрическому экзамену

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер, выступая на заседании парламентской комиссии по образованию, заявил, что необходимо разработать альтернативу психометрическому тесту при поступлении в университеты.

По словам депутата, специфика психометрического экзамена такова, что он нередко становится непреодолимым препятствием для тех, кто учился не в израильской системе образования. При этом, качество их образования, уровень их знаний, как минимум, ничем не хуже.

"Государство теряет потенциальных студентов, будущих исследователей, преподавателей, профессоров… Сколькие из тех, кто мог бы продвигать вперед израильскую науку, даже стать нобелевскими лауреатами — и это не преувеличение, попросту выбирают другую дорогу в жизни, уходят в альтернативные сферы деятелности? Необходимо разработать и внедрить несколько направлений для поступления в ВУЗы, различные варианты вступительных экзаменов. Университеты выиграют от этого в первую очередь. Израильское общество является мультикультурным, и в этом заключается его сила, а не слабость. Это одна из причин, почему Израиль стал сверхдержавой в сфере хай-тека", - подчеркнул Одед Форер.
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