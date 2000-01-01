22.02 16:51 MIGnews.com

Какова реальная популярность Гидеона Саара

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Институт изучения общественного мнения Мидгам опубликовал результаты нового общественного мнения о популярности политиков.Авторы опроса попытались выяснить, у какого кандидата от правого блока самые высокие шансы заместить Биньямина Нетаниягу в случае, если его вынудят уйти в отставку. Среди потенциальных кандидатов - представители не только Ликуда, но и других политических партий, а также министры нынешнего правительства.Первое место среди таких кандидатов занял Гидеон Саар - несмотря на то, что уже более года не участвует в политической жизни. Его поддерживают 29%. За ним следует министр образования Нафтали Беннет (13%), министр финансов Моше Кахлон (8%), министр обороны Авигдор Либерман (7%), министр транспорта Исраэль Кац (5%)министр культуры Регев (5%), и министр связи Цахи Ханегби (3%).