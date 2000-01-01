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22.02 14:06   MIGnews.com

Айзенкот: Политики лгут о вмешательстве в дело Азарии

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот отреагировал на обвинения в том, что высшее военное руководство вмешалось в расследование дела Эльора Азарии, тем самым поставив под сомнение его объективность.

Айзенкот заявил: “Политики лгут о вмешательстве в юридический процесс”.

Айзенкот заявил: “Я первый раз об этом деле говорил в программе “Голос матери” примерно через пять недель после инцидента. Система военного правосудия должна выполнить свои обязанности. Существуют механизмы помилования и облегчения наказания, и они должны работать независимо о воплей политиков, желающих набрать побольше голосов избирателей”.
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