22.02 15:17 MIGnews.com

Шойгу: гражданская война в Сирии практически остановлена

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Гражданская война в Сирии практически остановлена, как и управляемые из-за рубежа попытки сменить законную власть в республике. Об этом на заседании Государственной Думы в среду, 22 февраля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет Интерфакс."Предотвращен распад Сирийского государства", – сказал он.Глава Минобороны подчеркнул, что российские военные нанесли существенный удар по международным террористическим организациям в Сирии. Их система ресурсного обеспечения и финансовая подпитка нарушены.