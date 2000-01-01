22.02 13:22 MIGnews.com

Нетаниягу: я вижу реальные изменения на Ближнем Востоке

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В Адмиралтейском Доме, резиденции генерал-губернатора Австралии в Сиднее, состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, по окончании которой лидеры двух стран сделали совместное заявление.Премьер-министр Нетаниягу заявил:"Это хороший, отличный день. Вы и Люси оказали нам, мне, Саре, нашей делегации очень тёплый приём. Мы ценим Ваши добрые слова, которые затем были опубликованы австралийской прессой.Большая честь быть первым премьер-министром Израиля, приехавшим с официальным визитом в Австралию. Необходимость в этом давно назрела. Этот визит символизирует вековую дружбу между Австралией, еврейским народом и его государством.Малкольм, Вы упомянули австралийскую бригаду лёгкой кавалерии. Это событие врезалось не только в вашу, но и в нашу память. Мы будем отмечать его. Я пригласил Вас и Вашу делегацию приехать и отпраздновать вместе с нами годовщину последнего в истории победоносного кавалерийского штурма. В результате этой операции была освобождена Беэр-Шева, где мы и планируем отметить это событие.Я хочу, чтобы Вы знали, что в Израиль примет Вас как большого друга нашего народа и нашей общей культуры.Вы правильно сказали, у нас есть общие ценности. Мы видели это, когда австралийские солдаты и еврейские бойцы вместе боролись против попытки нацистов вторгнуться в восточную часть нашего региона, что положило бы конец сионизму. Мы помним вклад Австралии. Напомним, что Австралия стала первой страной, проголосовавшей за план раздела Палестины, предусматривавший создание еврейского государства. Мы не забываем об этом. С тех пор произошел большой прогресс во многих областях, а сейчас мы стоим на пороге будущего. Будущее принадлежит новаторам. Израиль - страна инноваций. Австралия также является страной инноваций. У вас есть предприниматели, и у нас есть предприниматели. Наша задача состоит в том, чтобы наладить более тесные контакты, сотрудничать на благо нашего и австралийского народа, а также на благо других стран. Мы много об этом говорили. Открываются потрясающие возможности, и мы верим, что сможем оседлать будущее.Мы работаем над этим. В тоже время, мы не забываем о том, что против нас действуют радикальные силы, пытающиеся затянуть человечество во мрак. Мы говорили о способах укрепления нашего сотрудничества в борьбе против радикального террора, который проникает во все уголки планеты, включая Австралию. Я уверен, у нас есть мощные технологии и достаточно веры, чтобы победить силы зла.Я вижу изменения на Ближнем Востоке, во многих арабских странах, которые признают тот факт, что и им угрожают эти силы зла. Это даёт мне надежду на то, что путём тесного сотрудничества на благо нашей общей безопасности мы сможем достичь с ними мира, а в итоге и с нашими палестинскими соседями. Во всех этих усилиях, мы видим в вас, австралийцах, партнёров.Я должен сказать, что это не первый мой визит в Австралию. Я здесь в третий раз. Когда мы приехали сюда с Сарой и нашими детьми, мы влюбились в Австралию. Мы ценим вашу сплоченность, ваш дружественный настрой, ваше тепло. Это напоминает нам о доме.После того, как мы преодолели расстояния, которые, на мой взгляд, не являются препятствием для укрепления дружбы между нами, я позволю себе процитировать Дугласа Макартура: "Я еще вернусь". Но прежде всего, теперь Ваша очередь.Мы ждем Вас в Израиле, не в следующем году, а в этом году в Иерусалиме. Вас примут с распростертыми объятиями".