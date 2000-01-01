Посол Мексики в США: отношение Трампа к Мексике неприемлемое
Новый посол Мексики в США Джеронимо Гутьеррес выразил свое отношение к политике президента США Дональда Трампа. В частности он резко осудил отношение американского лидера к его стране, назвав его "неприемлемым".
Об этом Гутьеррес заявил перед парламентариями в мексиканском Сенате.
"Отношение Трампа к нашей стране является неприемлемым и явно не благосклонным. Трамп и его администрация заслуживает уважения, и они получат его, но только в той степени, насколько уважительно она будет относиться к Мексике", - подчеркнул новоиспеченный посол.