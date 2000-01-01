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Сестра погибшего в Умм эль-Хиран офицера: Эрдан - трус 22.02 13:05   MIGnews.com

Сестра погибшего в Умм эль-Хиран офицера: Эрдан - трус

Бат Амди, сестра убитого в ходе эвакуации бедуинской деревни Умм эль-Хиран полицейского Эреза Леви, обвинила министра внутренней безопасности Израиля Гилада Эрдана в трусости.

Сестра сказала: "Министр Эрдан - трус и шестерка. Он сказал то, что сказал, потому что ему важно поддерживать порядок. Но из моих разговоров с членами подразделения Эреза ясно, что перед тем, как открыть огонь по Якубу эль-Кийяну было сделано несколько предупредительных выстрелов".
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