22.02 13:05 MIGnews.com

Сестра погибшего в Умм эль-Хиран офицера: Эрдан - трус

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бат Амди, сестра убитого в ходе эвакуации бедуинской деревни Умм эль-Хиран полицейского Эреза Леви, обвинила министра внутренней безопасности Израиля Гилада Эрдана в трусости.Сестра сказала: "Министр Эрдан - трус и шестерка. Он сказал то, что сказал, потому что ему важно поддерживать порядок. Но из моих разговоров с членами подразделения Эреза ясно, что перед тем, как открыть огонь по Якубу эль-Кийяну было сделано несколько предупредительных выстрелов".