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22.02 12:52   MIGnews.com

Разведка Германии обвинила РФ в кибератаках на Бундестаг

Глава контрразведки Германии Ханс-Георг Маасен обвинил Российскую Федерацию в том, что российские спецслужбы совершили серию кибератак на серверы Бундестага. В частности речь идет о хакерских атаках РФ в 2015 году.

Об этом Маасен заявил в ходе своего выступления на Полицейском конгрессе в Берлине. Он подчеркнул, что общее число взломов начало увеличиваться с 2007 года.
"Мы видим это на примере так называемых Advanced Persistent Threat (APT – высокотехнологичная длительная угроза – ред.) и, предположительно, имеющих российское происхождение и вызывающих особые опасения APT28 и APT29", — отметил глава контрразведки.

Однако при этом, Ханс-Георг Маасен добавил, что германское правительство не знает, какие точно данные были похищены и в каких целях могут быть использованы
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