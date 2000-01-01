Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Два государства - только если это не угрожает Израилю 22.02 12:00   MIGnews.com

Два государства - только если это не угрожает Израилю

В Сиднее прошла совместная пресс-конференция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла.

Тернбулл высказал свое мнение о возможности разрешения палестино-израильского конфликта. Тернбулл заявил, что предпочитает решение по формуле два государства для двух народов, но только в случае, если это не создает опасности для государства Израиль.

Нетаниягу на это ответил, что палестинцы должны признать еврейский характер государства Израиль.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:25
Плакат на статуе Свободы: "Беженцы, добро пожаловать"
12:09
Израиль: гигантские пробки из-за сбоя в Waze
11:45
Саар: Нужен совместный фронт для борьбы с Ираном и террором
11:44
Во Франции сорван мега-теракт ISIS
11:26
В Турции задержали 35 подозреваемых членов ISIS
10:59
Скончалась мать Стивена Спилберга
10:45
Нетаниягу планирует визит в РФ
10:37
Покушавшиеся на Ким Чен Нама осознанно использовали яд  
10:28
Глик: мы должны, как минимум, извиниться перед бедуинами
10:13
ЦАХАЛ задержал 12 арабов, подозреваемых в терроризме
10:08
Защита Азарии может отказаться от опротестования приговора
09:55
Установление причины смерти Чуркина займет несколько недель
09:34
Биби осудил экс-премьеров Австралии за призывы признать ПА
09:11
Рейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus