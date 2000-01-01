22.02 12:00 MIGnews.com

Два государства - только если это не угрожает Израилю

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В Сиднее прошла совместная пресс-конференция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла.Тернбулл высказал свое мнение о возможности разрешения палестино-израильского конфликта. Тернбулл заявил, что предпочитает решение по формуле два государства для двух народов, но только в случае, если это не создает опасности для государства Израиль.Нетаниягу на это ответил, что палестинцы должны признать еврейский характер государства Израиль.