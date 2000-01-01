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Саар: Нужен совместный фронт для борьбы с Ираном и террором 22.02 11:45   MIGnews.com

Саар: Нужен совместный фронт для борьбы с Ираном и террором

Во вторник, 21 февраля, в Бар-иланском университете состоялась ежегодная международная конференция на тему стратегических вопросов на Ближнем востоке. В конференции приняли участие израильские высокопоставленные лица и ученые, а также министры, послы и ученые с других стран.

Одним из центральных докладчиков на конференции стал Гидеон Саар, бывший министр просвещения, министр внутренних дел и член узкого кабинета безопасности.

Саар коснулся вопроса безопасности Израиля и в частности заявил: "Общая стратегическая цель Израиля и умеренных арабских государств – построение совместного фронта в регионе в противовес Ирану и исламскому терроризму. Этот фронт будет сотрудничать с руководством США и западными лидерами. Режим будет представлять собой стратегический поворот, который будет отвечать требованиям времени и отстаивать интересы Израиля, умеренных арабских стран, США и Европы. Этот режим будет основываться на общих интересах безопасности. Интерес в сотрудничестве у умеренных арабских стран не меньше, чем у Израиля".

Напомним, что, судя по последним опросам по поводу наиболее вероятного преемника Биньямина Нетаниягу на посту председателя партии "Ликуд", лидером оказался Гидеон Саар, который в настоящее время практически не участвует в политической жизни. Среди членов Ликуда Гидеон Саар (42%) опередил Гилада Эрдана (26%), Нира Барката (20%) и Исраэля Каца (13%).

Среди всех правых лидеров, судя по опросу Панелс по заказу канала Кнессета, также лидирует Саар (29%) опередив Нафтали Беннета (13%), Моше Кахлона (8%) и других.
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