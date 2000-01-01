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Нетаниягу планирует визит в РФ 22.02 10:45   MIGnews.com

Нетаниягу планирует визит в РФ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, скорее всего нанесет однодневный визит в РФ в ближайшие недели, чтобы еще раз обсудить сложившуюся ситуацию в Сирии с президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщили дипломатические должностные лица.

Биби обсудил ситуацию в Сирии и интересы Израиля с президентом США Дональдом Трампом в ходе своей поездки в Вашингтон неделю назад. Целью визита в Москву является аналогичный разговор с Путиным.

Беседа на данную тему сейчас очень необходима, поскольку Израиль не принимал участия в переговорах по Сирии в Астане, и не мог изложить свои красные линии.

С начала этого месяца Нетаниягу уже посетил Лондон, Вашингтон, Сингапур и Сидней. В следующем месяце запланирован визит в Китай, чтобы отметить юбилей 25-летие со дня установления дипломатических связей с КНР. Видимо по пути в Пекин Биби намерен заехать и в Москву.
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