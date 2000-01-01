22.02 10:08 MIGnews.com

Защита Азарии может отказаться от опротестования приговора

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Адвокат “хевронского стрелка” Эльора Азарии Илан Кац заявил, что защита может отказаться от попытки опротестовать приговор.Азария был приговорен за непреднамеренное убийство раненого палестинского террориста к 18 месяцам лишения свободы и к 18 месяцам условного заключения.Кац, в интервью Радио Галей ЦАХАЛ заявил: “Семья решит, что делать. Но если вы спросите, как следует поступить, то им стоит отказаться от апелляции с тем, чтобы можно было рассчитывать на облегчение наказания”.По словам адвоката, снижение степени суровости наказания может выражаться или в помиловании, или в ликвидации записи о криминальном прошлом.У семьи и адвокатов есть 15 дней для того, чтобы принять решение.