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Защита Азарии может отказаться от опротестования приговора 22.02 10:08   MIGnews.com

Защита Азарии может отказаться от опротестования приговора

Адвокат “хевронского стрелка” Эльора Азарии Илан Кац заявил, что защита может отказаться от попытки опротестовать приговор.

Азария был приговорен за непреднамеренное убийство раненого палестинского террориста к 18 месяцам лишения свободы и к 18 месяцам условного заключения.

Кац, в интервью Радио Галей ЦАХАЛ заявил: “Семья решит, что делать. Но если вы спросите, как следует поступить, то им стоит отказаться от апелляции с тем, чтобы можно было рассчитывать на облегчение наказания”.

По словам адвоката, снижение степени суровости наказания может выражаться или в помиловании, или в ликвидации записи о криминальном прошлом.

У семьи и адвокатов есть 15 дней для того, чтобы принять решение.
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