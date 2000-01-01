Старший советник Трапа о ЕС: ущербная конструкция

Старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон назвал Евросоюз "ущербной конструкцией". Как пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники, об этом он заявил на встрече с послом Германии Питером Виттигом 21 февраля.
По словам Бэннона, ЕС имеет ряд существенных недостатков. Он также добавил, что у США нет впечатления, что распад ЕС приведет к каким-либо серьезным последствиям.
Также один из источников заявил, что Германии и ее партнерам по Евросоюзу стоит готовиться к недружественной политике США.