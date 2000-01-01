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У нас были сильные лидеры: Шарон и Александровское подворье 22.01 09:25   MIGnews.com

У нас были сильные лидеры: Шарон и Александровское подворье

Депутат Кнессета Омер Бар Лев (Авода) прокомментировал решение правительства о передаче Александровского подворья в Иерусалиме России.

Депутат Бар-Лев заявил: “В 2003 году Арик Шарон проинформировал Путина о том, что готов вернуть России Александровское подворье в обмен на прекращение продаж российского оружия на Ближний Восток.  Сегодня его отдадут в обмен на девушку, которая не должна была пробыть в заключении и секунды. Когда-то у нас были сильные лидеры”. 


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