22.01 09:25 MIGnews.com

У нас были сильные лидеры: Шарон и Александровское подворье

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Депутат Кнессета Омер Бар Лев (Авода) прокомментировал решение правительства о передаче Александровского подворья в Иерусалиме России.Депутат Бар-Лев заявил: “В 2003 году Арик Шарон проинформировал Путина о том, что готов вернуть России Александровское подворье в обмен на прекращение продаж российского оружия на Ближний Восток. Сегодня его отдадут в обмен на девушку, которая не должна была пробыть в заключении и секунды. Когда-то у нас были сильные лидеры”.