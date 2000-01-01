22.01 08:48 MIGnews.com

ЧП на базе Хацор: 3 самолета практически выведены из строя

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Израильские СМИ пишут, что ущерб от наводнения на базе ВВС Хацор в начале января оказался значительнее, чем сообщалось ранее.Высокопоставленный офицер ВВС говорит, что на базе работает группа экспертов, которая передаст командованию свой доклад в течение двух месяцев.По словам офицера, три истребителя нуждаются в серьезном ремонте, который продолжится еще несколько месяцев. Офицер сказал: “Мы ошиблись, мы должны были вывести самолеты из ангаров. Мы постоянно мониторили ситуацию на базе. Мы откачивали воду из подземных бункеров. Пять самолетов вернутся в строй в ближайшие дни. Еще три - в течение трех месяцев”.Офицер рассказал, что три самолета оказались глубоко в воде, и существуют опасения того, что в результате этого повреждены важные электронные компоненты. Офицер подчеркнул: "Мы не будем принимать на себя никаких рисков. Эти самолеты вернуться в строй. Мы обеспечим выполнение всех стандартов безопасности и оперативной готовности”В результате шторма и сильного наводнения три недели назад были затоплены подземные ангары на базе Хацор. Ущерб причинен не только восьми самолетам, но и инфраструктуре базы. Стоимость причиненного стихией ущерба оценивается в миллионы шекелей.Неделю назад командующий ВВС генерал Амикам Норкин приказал провести расследование инцидента на базе Хацор. Норкин заявил: “Это событие, которое не совпадает с ожиданиями от ВВС, и поэтому важно провести расследование и предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем”.Норкин указал на то, что командование базы ошиблось в оценке ситуации и не эвакуировали самолеты. В то же время, он отдал должное командирам, техникам и строительному персоналу, работавшему на местах , и добившимуся того, что база была возвращена в рабочее состояние в течение трех дней.Офицер ВВС заверил: “Теперь дренаж на базе работает хорошо. Мы сотрудничаем с местными властями за пределами базы. В случае получения предупреждения о шторме и наводнении в будущем все самолеты будут немедленно эвакуированы - мы ждать не будем”.Хацор после шторма был окружен потоками, образовавшимися в результате сильнейших проливных дождей. Это второй подобный случай на базе за последние годы. Помимо летных эскадрилий, на базе Хацор оперируют другие важные подразделения. База регулярно используется для совместных учений с американской армией. Через два месяца ожидаются очередные подобные учения, и на базу прибудут сотни американских военнослужащих.Военная цензура на протяжении трех дней препятствовала публикации информации об инциденте.